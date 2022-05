Yorik BAUNAY

Ubyrisk Consultants est une société spécialisée dans l’étude, le conseil et l’expertise dans le domaine des risques naturels.



En s’appuyant à la fois sur des compétences internes et sur un réseau d'intervenants extérieurs très expérimentés et spécialisés dans différents domaines d'expertise (cartographie sous Système d'Information Géographique, météorologie, géologie, droit de l’environnement, hydrologie, statistique...). Ubyrisk Consultants est en mesure de proposer d’intervenir sur des problématiques (scientifiques, statistiques, réglementaires, techniques...) couvrant l’ensemble du domaine des risques naturels.



Outre la gestion et l'entretien du site de veille permanente de l’actualité des catastrophes naturelles « Catnat.net » (http://www.catnat.net ), Ubyrisk Consultants propose en effet un très large panel de prestations dans le domaine des risques naturels tant à destination des entreprises (conseil et études thématiques, veille d'information, cartographie des risques, fourniture de données…) des collectivités territoriales (participation à l’élaboration de documents réglementaires – PPR, DCS -, formations…) que du grand public (certificats d’intempéries, Etat des Risques Naturels et Technologiques..).



Notre clientèle couvre l'intégralité de la sphère des acteurs des risques naturels puisque nous comptons parmi nos clients des grandes multinationales, assureurs français et étrangers, des réassureurs, des services de l'Etat, des bureaux d'étude, des institutions scientifiques, des Universités et des établissements scolaires , des ONG, des institutions internationales, des associations diverses.



Quelque uns de nos principaux clients : Groupe Carrefour, Caisse Centrale de Réassurance, Swiss Ré, AON, Météo France, Croix Rouge, MAIF, Université de Strasbourg, DIREN Centre, Secours Islamique, Sécurité Civile, Fédération Française des Société d'Assurance, SMACL...



