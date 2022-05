Yorly NUNEZ

Ingénieur en informatique avec une double compétence informatique et santé, j’ai effectué le montage des projets collaboratifs, avec une forte composante santé à domicile, télémédecine et santé. Ces projets impliquaient la mise en relations des différents acteurs, tant du domaine médical que de financeurs, de collectivités territoriales et des associations de patients. Auprès de tous ces acteurs, j’ai eu à ma charge le recueil de besoins, la spécification technique et fonctionnelle des solutions, la planification des jalons et le montage du dossier lors des demandes de financement.



Mon implication dans les métiers de l’AMOA (ingénierie de projets, analyse des besoins, évaluation de la faisabilité, élaboration de budgets prévisionnels, animation de réunions, gestion de risques, etc.), démontre mes capacités en tant que chef de projet.



Je suis actuellement disponible et à la recherche d’une collaboration professionnelle.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management

Analyse des besoins

Coordination

Communication