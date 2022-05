Yoro DIALLO

Rigoureux et Organisé, je dispose d'une capacité d'adaptation pour gérer plusieurs dossiers, voire des urgences; un pragmatisme et de la réactivité pour trouver des solutions lorsque les problèmes sont posés. Évoluant actuellement dans une entreprise de plus de 600 employés, dans le domaine passionnant de la gestion du capital humain, Je suis motivé et ouvert d'esprit pour apprendre à découvrir de nouveaux milieux, des environnements, des métiers et d'autres personnalités.



Mes compétences :

Recrutement

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Tourisme

GPEC

Dialogue social

SIRH

Droit du travail

Transport international

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Audit