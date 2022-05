Yoro SIDIBE

Ayant effectué mon stage de fin d’études en Analyse Crédit des Collectivités Territoriales pour la Caisse d'Epargne Bourgogne Franche-Comté comme Chargé d'Affaires, je poursuis actuellement l’aventure chez AP-HP Groupe Hospitalier Paris Est. J'occupe le poste de Contrôleur d''activité du Groupe.



Rigoureux et animé par l'envie de me dépasser, d'apporter des solutions réalistes et efficaces, je suis particulièrement sensible aux problématique de la gestion administrative et financière..



De plus, ma formation et mes différentes expériences m'ont apporté une exigence particulière de polyvalence et une facilité d'adaptation à de nouveaux contextes et enjeux.



Mes compétences :

Fiscalité

Analyse financière

Gestion administrative

Microsoft Office

Management

Stratégie commerciale

SAP FI AP

SAP

Microsoft Excel

