Yosr MELLITI

Actuellement chargée d'études, au sein du bureau de conseil en marketing ProDATA. spécialisée dans les études de marché, les analyses marketing et le traitement informatique de données. ayant une expérience dans un bureau de mesure d'audience (Médiascan) en tant que enquêtrice. Bonne maîtrise de plusieurs outils informatique (bureautique et programmation). DSiplôme de technicien supérieur en statistiques et traitement informatique de données en Janvier 2006. approfondissement d'études : spécialisation en marketing quantitatif (études en cours).



Mes compétences :

Étude de marché

Informatique

Marketing

Programmation