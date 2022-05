Yosra BEN AMMAR

Je suis une diplômée de l'École Nationale d'Ingénieurs de Bizerte, spécialité en Génie Mécanique,unité d'expertise"Structures Aéronautiques"​.Je suis désireuse d'intégrer le monde professionnel et de mettre à profit les compétences que j'ai pu développer au long de mon cursus.Cette école qui est en coopération avec l’ENSAM du réseau Paris Tech,est engagée à former des ingénieurs polyvalents et compétents dans les domaines scientifiques et techniques,des compétences en science de l'entreprise et un esprit d'innovation.

Ma formation et mon expérience professionnelle m’on permit d’acquérir les compétences

requises pour réussir un travail : La capacité d'adaptation, la motivation et le dynamisme sont

les atouts indispensables pour exercer toute mission qui me sera confiée.Je m’intéresse au domaine industriel, électrotechnique, informatique et notamment la mécanique et j'ai pu aviver cet intérêt quand j'ai effectué mon Projet de Fin d'Etudes et mon stage Technicien au sein du secteur aéronautique,qui est un secteur illimité qui mérite un intérêt tout particulier vu que les industries aéronautiques visent à s'augmenter.

Dans ce cadre de formation ,j'ai effectué plusieurs projets pendant mes études, qui sont principalement :la conception assistée par ordinateur , le développement des modèles mécaniques en éléments finis et la gestion scientifique des processus et systèmes industriels.Ma formation, qui est majoritairement basée sur la mécanique, m’a permis de développer des compétences en conception et dimensionnement ainsi des bonnes connaissances en électronique et informatique. Ce qui me rend polyvalente et capable de participer à un projet complet.





Mes compétences :

Gestion de projet

Mécanique des structures

Mécanique générale

Patran-Nastran

Processus d'industrialisation des produits

Gestion de production

CATIA V5

Mécanique numérique

AMEC

MATLAB

Abaqus

PDCA

PL/SQL