Searching for a new challenge, to enhance my knowledge in my education field,getting skills and discover more the Professional world.

full of energy, very motivated,like to work for the benefit of society, slogger,



Mes compétences :

Microsoft office

Linux

Assembleur et monteur pc bureau

PIC

Mplab

C + +

GTK

DELPHI

Isis/ Ares

MATLAB

Électronique

Électronique de puissance

Électrotechnique

Labview

Arduino

Simulink

Base de données

Intelligence artificielle

Microsoft Access

Visual Basic

FPGA

VHDL

SQL