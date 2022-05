Architecte , diplômée de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme de tunis, promotion 2008 . Le diplôme "Pour une meilleure prise en charge de l'enfant malade" portait sur l'architecture de santé; dans un essai de montrer que l'architecture a un part dans la thérapie.

J'aime beaucoup mon métier et j'essaye toujours d’améliorer mes capacités,pour arriver à gérer chaque projet d'une manière innovatrice et compétitive;