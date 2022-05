Yosri ZOUARI

Spécialisations :

Oracle Certified Professional Java Programmer 6

Oracle Certified Expert, Java EE 6 Web Component Developer

Certified Scrum Master since 18/04/2014

Certificate of Achievement TOEIC.



Expertise:

- Expertise dans le Support et Développement au sein d'une équipe TMA (Tierce Maintenance Applicative): Fournir le support immédiat aux problèmes rencontrés sur les sites soit par les internautes soit par les agents du Back office, Estimer et développer des évolutions demandées.



- Expertise dans la Recherche et le Développement au sein d’une équipe R&D : Concevoir et développer de nouvelles fonctionnalités au compte des produits basés sur J2EE.



- Capacité de diriger des équipes de développement : bon communicateur, diplomate, organisateur, superviseur et motivateur.



Encadrement et Formation

- Mise en place de processus de formation continue servant à mettre à niveau des ingénieurs informatiques.



- Encadrement des stages et des projets de fin d’études.



- Encadrement des nouveaux intégrés dans les projets en développement.







Mes compétences :

JPA

JAVA

ATG

Struts

JavaScript

JQuery

JSP

Maven

Servlet

Spring

JQuery UI

ANT

Services web

HTML

Hibernate

Ext JS

UML

XML

PL/SQL

SQL

CSS 3

JSON

Spring MVC

Spring Data

Liferay