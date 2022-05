Ingénieur d’étude et développement Java/JEE avec 6 ans d'expérience.

Spécialités:

* Analyse et étude détaillée des besoins fonctionnels

* Développement des applications et des services JEE

* Architectures n-tiers JEE

* Architectures orientées services SOA

* Rédaction des documents techniques



Mes compétences :

Struts 1.2

Spring

JAVA

JPA/Hibernate

Swing

EJB.3

Maven

JSF

Spring Batch

RichFaces

UML

SOA

AngularJS