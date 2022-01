Bonjour et merci pour votre visite, Ayant un master 2 en sciences économiques a l'université de BEJAIA et après avoir travaillé un an comme comptable financier dans une entreprise de travaux publics ,actuellement je suis a l'université de PARIS 8 pour un nouveau master en management des projets publics et privés je souhaite créer mon réseau a partir d'ici pour un éventuel stage dont je suis en plein prospection.



Mes compétences :

Immobilier

Photographie

Natation

Sport

Microsoft Excel

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Access