A titre de représentant Technico-commercial Indépendant, je participe au renforcement des structures techniques et commerciales, pour une meilleure approche Clientèle / Producteur / Fournisseur, et créer ce lien direct et de proximité, recherché par les 2 parties, relevant des secteurs de l'emballage Flexible et Thermoformé = Produit fini, semi-fini, Matière première/Additif et équipements.



Mes compétences :

Développement

Technico-Commercial

Approvisionnement