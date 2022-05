Youcef BELAHCENE

Un parcours ayant permis d’acquérir des compétences et une expertise en termes managériaux.



Pour la principale fonction, l'approche se résume à :



Définir la stratégie à mettre en œuvre - Fixer des objectifs - Décider de l’allocation des ressources et de l’organisation qui permettront de mener à bien la mission - Piloter ensuite en manageant des équipes, tout en les motivant - Garder un œil sur les comptes et un autre sur l’horizon.



Se montrer réactif et définir les priorités - Prendre la responsabilité de la mission engagée et des décisions prises ou validées.



Vision stratégique – Communication - Compétences analytiques - Capacité à résoudre un problème - Repérer les talents et les garder – Délégation - Diriger par l’exemple.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

CAPA