Youcef BELAKROUF

A présent je travaille dans un bureau d'affaire B & C Business à Oran, à 300 mètres de l'hôtel Sheraton.

Notre bureau se charge d'accompagner les clients dans toutes leurs démarches administratives et/ou techniques pour éventuellement acquérir, prospecter, construire ou commercialiser ( en amont et en aval). Dans notre bureau, plusieurs départements avec chacun sa vocation propre:

- Prospection administrative

- Etude technico-économique

- Service recouvrement des dettes

- Evènementiel et programme de festivité diverses