Je suis gradué de l'université de Batna ayant un diplôme INGÉNIEURE D’ÉTAT en Hygiène et sécurité « HSE » en 2013, Et un diplôme de MASTER ACADÉMIQUE en Génie de l’environnement et Développement Durable « GEDD » en 2017.

Je suis intéressé par toutes les offres qui correspondent à mes compétences dans le domaine de ma spécialité ainsi que les domaines dans lesquels j’ai travaillé et qui sont décrites dans mon CV.