J'ai terminé ma première année en classe préparatoire aux grandes écoles. Je souhaite maintenant mettre mes acquis théoriques et méthodiques aux services d'une formation plus professionnelle. J'ai donc intégré le BTS transports et prestations logistiques à l'ESPL à Angers. Je recherche aujourd'hui un contrat de professionnalisation au sein d'une entreprise.



Mes compétences :

Réactivité

Dynamisme

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Bug Tracking System