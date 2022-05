Youcef BENAMAR

Ayant suivi une formation dans le secteur commercial, je travaille actuellement en tant que Responsable région Nord EST France pour la société Décor Son dont le siège social est implanté en Hollande.



Au cours de ma formation, j'ai pu développer des connaissances théoriques et techniques. A savoir dans les domaines de la vente, du marchandising, de la négociation ainsi que le management.



De plus j’ai acquis certaines valeurs, les principales étant la ponctualité, l’autonomie, la réflexion ainsi que la rigueur.



Fortement attiré par le domaine commercial, ma formation et mon parcours professionnel témoignent de mes qualités d'adaptation et de mon esprit d'analyse qui me permettent d'être polyvalent et rapidement opérationnel.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel