Youcef BOUCHAMA

GRANITE INTERNATIONAL DE PUIS LE 10/03/2014 Tache ,technicien contrôle instrumentation.

fin de tache de la société AOM ALGERIE LE 16/02/2014

CENTRALE CYCLE COMBINE DE KOUDIET ED DRAOUCH 1200MW

FORMATION SUR SITE avec GE

* Systeme maintenance de controlede turbine gaz et vapeur (GAZ /Steam MKVIe)

* mécanique maintenance de TG et alternateur (TG maint)

* genirateure de vapeur a récupiration de chaleur (HRSG)

* maintenance DCS MKVIe HMI

* cours d’opiration génirale de la centrale

* systeme 1 fundamentals

- formation sur toute les auxilieres de la centrale koudiet avec societé IBERDROLA

Poste ocupé : technicien instrumentation controle

TACHE : Comicioning - mise en service et maitenance de la centrale KOUDIET

1 LE SPECIALISTE : Du 09/10/2010

2 Révision des turbines combinées 825MW 9FA+e SKIKDA SNCLAVALIN

Tache :

1 Révision de toutes les boucles d’instrumentation.

2 Simulation et calibration des instruments

2 LE SPECIALISTE

Révision des trois turbines combinées CENTRALE HADJRET EN NOUSS SNC LAVALIN 1227MW 900 E

Tache :

1 Révision de toutes les boucles d’instrumentation.

2 Simulation et calibration des instruments.





3 ETTERKIB : Du 12/10/2009. 08/10/2010

Projet : CENTRALEE THERMIQUE 2X36MW PORT ANNABA

Client : GE (Général électrique)

Tache : Superviseur de montage instrumentation/électricité

1 Installation détection incendie.

2 Installation des équipements électrique + instrumentation

4 ETTERKIB : Du 15/01/2009. 11/10/2010

Projet : CTG 2X126.7MW AIN DJASSER BATNA

Client : ANSALDO INERGIA

Tache : Superviseur de montage instrumentation

1 Installation des équipements d’instrumentation.

2 Installation des équipements électrique + éclairage.

3 Coordination avec le client (ANSALDO inergia)

5 GERANT D’ENTREPRISE *ETB /DRIDI YOUCEF : Du 2003 au 04/08/2009

Tache :

• Suivi des travaux

• Organisation du personnel

• Suivi administratif

6 LE SPECIALISTE : Du 22/10/2001 au 08/10/2002

En qualité d’instrumentiste niveau 3 en maintenance industriel

7 ETTERKIB : Du 1998 au 2000

En qualité d’instrumentiste niveau 3 en montage et maintenance industriel

8 COMPLEXE SEDERURGIQUE (SIDER EL HADJAR) Du 1985 au 1997



En qualité d’instrumentiste niveau 3 en maintenance régulation.





Mes compétences :

Instrumentation