Passionné par la culture et les échanges interculturels, j'ai toujours orienté mes études en ce sens, ce qui m'a permis d'acquérir de solides compétences théoriques et une vaste culture générale .

Par ailleurs mes engagements dans le milieu associatif m'ont permis de développer mes capacités et de renforcer mon sens relationnel et organisationnel.



Mes compétences :

Microsoft PowerPoint

Excel

Word

Réseaux sociaux

Wiki