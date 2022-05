Youcef BOUHERAOUA

Plus de 30 années d'expérience dans le monde de l'industrie et plus particulièrement l'énergie dans le secteur Oil & Gas.

J'ai occupé des fonctions en bureau d'études et ensuite en Ingénierie. J'ai occupé tour à tour les fonctions de responsable d'offres et de projet.

Je maitrise toutes les étapes d'un projet en commençant par l'avant vente jusqu'à la mise en service.

Aujourd'hui je fais partie du Project Management Office (PMO) de mon entreprise au niveau régional EMEA dans lequel je gère un portefeuille de projet, je mets au point les outils de management de projet et je forme les chefs de projets.



