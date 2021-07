Youen MONDÉLICE BUTON

Passionné par l'informatique, j'ai 2 ans d'expériences en tant que Technicien Informatique (en apprentissage) et suivi de nombreux cours en ligne en plus de ma formation Bac Pro Systèmes Numériques.



Dès septembre 2021, j'intègrerai Guémas & Associés pour un poste d'Administrateur Réseau et Infrastructure en apprentissage et je serai en formation Technicien Supérieur Systèmes et Réseaux à l'ENI Ecole Informatique.



Mon objectif professionnel est de devenir Ingénieur Systèmes et Réseaux !