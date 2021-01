Riche d'une expérience de plus de 25 années dans divers domaines variés et complémentaires que sont : le web, l’infographie, le web design, la création et le référencement naturel de sites internet, le développement de réseaux sociaux, la production exécutive audio, et la video, j'ai pu d'abord en tant que salarié dès l'âge de 20 ans, puis en indépendant depuis de nombreuses années maintenant agir pour et conseiller de nombreux salariés, entrepreneurs et PME.



Après avoir formé plus de 300 personnes en 4 ans et ayant acquis avec les années une certaine polyvalence je peux m'occuper de la gestion de travaux dans leur globalité et à tout les postes.



Homme de terrain principalement, créatif et passionné, je recherche des contacts professionnels, afin d'étoffer mon réseau, sans doute pouvons-nous, quel que soit l'envergure de votre structure et de vos besoins, collaborer l'un avec l'autre sur des challenges futurs ou des projets en cours.



Mes clients reconnaissent en moi un esprit vif et qui sait toujours trouver les bonnes stratégies selon vos objectifs



Si vous êtes à la recherche d'un technicien, qui saura trouver des solutions stratégiques aux contraintes de vos dossiers, pouvant gérer une équipe autour d'un projet bien déterminé, lui insufflant la confiance et l'envie de se dépasser, créant la cohésion d'un groupe tout en composant harmonieusement selon les personnalités de chacun et principalement des impératifs clients... alors je suis votre homme, contactez-moi, rencontrons-nous et discutons de vos besoins.



cordialement

Youness EL GUERMAI

yeformation.com



Mes compétences :

Google Adwords

Publicité Facebook

Logic pro

Pro Tools

Animation de formations

Final Cut Pro

Adobe Illustrator

Adobe InDesign

Adobe Photoshop

Wordpress

Formation professionnelle

Stratégie de communication

Community management

Développement web

Marketing d'influence

Réseaux sociaux professionnels

Référencement naturel

Création de site web