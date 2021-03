Youness HAMIDDINE

Après une formation en audiovisuel, Youness se consacre à sa passion

son mode dexpression privilégié, la photographie.



Photographe et vidéaste indépendant, il collabore aujourdhui avec différents médias (presse, télévision, cinéma,...) et agences de publicité



En parallèle, Youness développe des travaux très personnels. Il sappuie sur une vision décalée

de la ville et de ses habitants, que sa maîtrise technique du montage et de lincrustation

lui permet dillustrer.



En 2018, Son travail à été récompensé : Ainsi, il est vainqueur du grand prix du concours "Live for the story " Canon Central & North Africa (CNA), dédié aux jeunes réalisateurs de la région Afrique du Nord et Afrique centrale.



Téléphone : +212 699 991 299



eMail : y.hamiddine@gmail.com



Site Web : www.younesshamiddine.book.fr