Youssef BAHRAOUI

Consultant sénior indépendant, j'interviens depuis plus de 20 ans au sein d'entreprises de tous secteurs d'activité et de toutes tailles, dans le cadre de missions d'amélioration de la productivité et de la qualité du service client aussi bien en mode curatif au sein de cellule de crise, qu'en mode préventif auprès des maîtrises d'œuvre.

Maîtrisant parfaitement les infrastructures, les architectures, et expert dans le domaine du PCA / PRA, mes missions se caractérisent par une approche opérationnelle, participative et pragmatique, avec, le plus souvent, un accompagnement dans la mise en place des actions proposées et un transfert de compétence sur les méthodes employées. Elles sont formalisées par un objectif défini et un ensemble d'actions dont le résultat est évalué à chaque étape.

J'accompagne mes clients au travers de missions d’assistance à maitrise d’ouvrage (AMOA) ou de la maitrise d’œuvre (AMOE), conseil en organisation, systèmes d'information, et déploiements pour le compte de grandes entreprises, de PME, ou pour renforcer des équipes projets.



Les meilleures pratiques PCA & PRA du secteur concurrentiel, ainsi que sur des expériences de direction, de formation, et de conduite de projets.



Mes compétences :

