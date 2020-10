Youssef BAMMOU

Récemment titulaire d'un Master Spécialisé en Georisques, geomatique, geomateriaux et geo-environnements, et titulaire d'une licence en Géologie appliquée, j'ai acquis grâce à ma formation et aux stages effectués dès connaissances en Géologie, prospection minière, environnements sédimentaires, hydrologie et hydrogéologie, risques naturels, matériaux de construction et en géotechniques et ayant accumulé une expérience technique et professionnelle grâce, répartie entre l’utilisation des Systèmes d’Information Géographique (SIG), la gestion des bases de données, le développement des applications SIG et la numérisation des cartes et coupes géologiques. Ma formation à la Faculté des Sciences FSSM m’a permis d’appréhender au mieux les diverses facettes du métier : capacité à innover, à s’organiser et à travailler en équipe, qualités relationnelles, réactivité et esprit de synthèse. Mes expériences professionnelles m’ont offert, quant à elles l’opportunité d’exercer les responsabilités dans un souci permanent de gestion optimale de l’existant, et m’ont donné aussi la possibilité de développer des contacts professionnels. Je suis très motivé de continuer ma carrière professionnelle dans la gestion de l’information spatiale, la conception et le développement des Systèmes d’Information Géographique.



Mes compétences :

MapInfo

Cartographie SIG

QGIS

ERDAS

Géophysique

Géochimie