Youssef EL BOUHAIRI

- Titulaire de Doctorat d'Etat en droit public en 1998 et Doctorat (Nouveau Régime Français) en droit international en 1990.

- Professeur à la la faculté de droit et d'économie depuis 1991.

- Doyen de la faculté de droit et d'économie depuis 2014.

- Auteur de plusieurs ouvrages en droit international, droits de l'homme, droit humanitaire, système des nations unies, justice pénale internationale, lutte contre le terrorisme.

- Membre du conseil consultatif de l''huridocs de Genève.