Youssef KADA

Médecin expert en médecine et santé au travail ,très dynamique avec plus de 18 ans d'experiences en tant que responsable de projets en santé au travail et responsable de departements médical dans les plus grandes entreprises nationales et multinationales, cherche posrz de responsabilité ou chef de projet.

De la médecine du travail au Management de la santé sécurité au travail, de la formation à l'audit en la matière , les objectifs tels que définis dans la politique de la direction générale ou dans la politique santé au travail ,sont toujours atteints dans les délais prevus.

Les plans d'actions santé sécurité au travail ,mis en place par mes soins depuis 1999 sont toujours d'actualités et sont éfficients .

Les formations en Master (Managing safety )et Master santé sécurité au travail , ainsi que l'expeirence acquise sur le terrain , traduisent mes competences polyvalentes et l'aptitude à manager le volet SSE.







Mes compétences :

Auditeur

MANAGEMENT SANTE SECURITE

HYGIENE AU TRAVAIL

Santé au travail

EXPERT EN SANTEAU TRAVAIL

Sécurité au travail

Formation professionnelle

Ergonomie des interfaces homme machine

Rigueur

Dynamisme