Youssef MOUAK

6 ans d'expériences dans les domaines (TMA et TRA , PRODUCTION , EXPLOITATION ) sur les technologies BI , Oracle PLSQL , JAVA ... , passionné par le développement des systèmes d’information et les NTIC



Certifié ITIL V3, mes bonnes pratiques en terme de delivery m’introduisent par conséquent dans la bonne démarche qualité préconisée par mon management.



Compétence fonctionnel : Assurance & Banque ,Telecom , logistique transport , grande distribution & supply

chain ( facturation , EDI .....)

Compétences techniques : BO, Hyperion, ETL , ordonnanceur $u , MS BI (SSIS) , PL SQL(Expert),Shell

Unix , Java J2EE

ERP : GOLD (Aldata ) et XNG (Telcordia Granit )

Test & Qualification : Quality Center

Certifier : BO XI; ITIL Fondation V3



Mes compétences :

BO

PL SQL

JAVA

ETL

Hyperion

ERP GOLD

ITIL Foundation V3

CMMI

Système de gestion de versions

Quality Center Management Software

Gestion de la qualité

C/C++

Pro* c

U$

Oracle