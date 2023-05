Youssef SBIHI

De nos jours les outils de gestion de campagnes multicanal sont indispensables pour une entreprise souhaitant améliorer sa relation client et déployer sereinement ses stratégies marketing. Le marketing digital de demain ne peux se faire sans une synergie parfaite des équipes marketing et DSI. En tant que consultant Entreprise Marketing Automation, je tiens à cœur de tirer le meilleur consensus des différents besoins afin d’affiner au mieux mes développements.



Diplômé Master science de l'ingénieur spécialité I4 au CFA UPMC 6(Université Pierre Marie Curie)

Ma formation,renforcée par de nombreux projets informatiques,m'a permis d'acquérir et de développer toutes les techniques et méthodes de conception et de développement de solution web, logicielle et multimédia.J'ai ainsi participé au développement de plusieurs projets logiciels, dans lesquels j'étais en charge à la fois de la partie conception et à la partie technique. J'ai également mené les études de faisabilité et leurs suivis jusqu'aux phases de test.



Langages de programmation :(JAVA,VB.NET,PYTHON,MATLAB,C, C++, VB6 ,OPEN GL)

Conception sites-web: (PHP4, PHP5/MySQL.HTML5, CSS3, Jquery, Ajax,XHTM,Framework : Bootstrap)

Analyse et Conception :(Design Patterns,UML, Merise)

Gestion de projets (PERT, GANTT, MS Project) Bases de données : (Oracle 10g,PL/SQL,MySQL,MS Access,SQL SERVER)

Systèmes d’exploitations (OS): Windowsr,Linux/Infographie : Photoshop,illustrator,Gimp

Voici une liste avec quelques projets que j'ai réalisé ou que je suis entrain de les réaliser :



Projets réalisés:

Modélisation de niveau de marées en C : Calcul de la hauteur des marées

dans des ports selon une date.



Wiki en C/SQLORACLE : Conception d'un Wiki permettant aux utilisateurs de consulter,ajouter, poster des sujets.



Logiciel de gestion d'un hopital : Ce logiciel permet de gérer les réservations



Traceur GPS.Simulateur de vol : création d'une application 3D pour un pilotage de cockpit d'un avion en utilisant open gl/Langage C



Mes compétences :

Rest

Management

Gestion de projet

Développement Salesforce.com

Conseils sur Salesforce.com

Spark

Hadoop

Microsoft Dynamics CRM

SugarCRM

OS X

Adept problem-solver

Subversion

FOCUS GROUPS

GIT

Ruby

Ruby on Rails

Microsoft Office

OOP

BASH

Front-end

Software Development

Agile Methodologies

Web Applications

WordPress

User experience Design

Communication

IBM Mainframe

Social media

Web Projects

Ajax

PHP

JQuery

Microsoft SQL Server

C++

HTML 5

CSS 3

XHTML

CSS

Linux

Java

MySQL

UML