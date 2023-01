Youssef ZEMOURA

Issu d’une formation logistique et riche d’expériences de ses différents métiers, j’ai au cours de mon parcours professionnel acquis un savoir-faire dans différents secteurs d’activités que je veux pouvoir développer et approfondir dans une prochaine mission.



Gérer, animer, proposer, négocier, innover sont des atouts qui m’ont permis de contribuer à mon évolution au sein d’un secteur particulièrement difficile. L’innovation dans des domaines comme l’externalisation, la consolidation amont, le pilotage des flux ou l’optimisation et la réduction des coûts logistiques ont été ma motivation principale. Aujourd’hui, après plusieurs années passées dans le domaine de la Grande Distribution, j'ai décidé de mettre mes compétences à la disposition d’une entreprise où la logistique tient une part stratégique importante dans son organisation.



Mon souhait est de faire partager mon expérience professionnelle avec une nouvelle équipe dans d’autres challenges. J’ai acquis un savoir faire spécifique dans la logistique amont après avoir passé deux mois en Asie pour organiser la consolidation de commandes sur un HUB positionné en Chine.



Chaque projet d’externalisation logistique est un facteur clé de succès dans un marché en pleine mutation que je compte bien développer en mettant toute mon énergie à contribution dans une Entreprise qui sera à l’image de mon tempérament.



Volontaire et déterminé, je serai très heureux de mettre mes compétences et ma motivation au service de votre Société pour organiser, piloter et manager votre activité logistique pour qu’elle soit durable, adaptable et facteur de sécurité.



Au fil des années, j’ai acquis une culture de pilotage de flux et de prestations de services visant un seul but, la satisfaction du Client final.





Mes compétences :

Sap

Sap Gates

NEXTS

ORACLE

LIMS OASIS

LIMS SAP

E-shopping