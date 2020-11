Youssef ZNIN

Comptabilisation volet Carburants, Gaz et Production.

Préparation et suivie du dossier de la caisse de compensation.

Réalisation et supervision des inventaires trimestriels et annuels.

Travaux darrêtés comptables mensuels et de fin dannée.

Analyse et justification des comptes individuels fournisseurs et des comptes de la comptabilité

Générale.

Contrôle mensuel de la revue analytique.

Tenu de la balance âgée fournisseurs

Suivie des réclamations fournisseurs

Etablissement du budget projet pour les nouvelles ouvertures des stations de services.

Contrôle de Gestion, réalisations des reporting, cadrage des stocks.

Elaboration de budget, analyses analytiques, contrôle des coûts.

Elaboration et mise en oeuvre du manuel des procédures opérationnelles.

Evaluation des pratiques de contrôle interne.

Suivie et élaboration de la rentabilité des opérations commerciales,