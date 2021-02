Youssouf ALI ABDALLAH

Docteur en Chimie pharmaceutique en spécialisé en Contrôle Qualité - J'évolue depuis plusieurs années dans l'industrie pharmaceutique .



Je vous accompagne sur plusieurs étapes nécessaires pour assurer l'innocuité des médicaments et la sécurité du patient en bout de la chaîne de production:



-Validation des Systèmes Informatisés selon les recommandations du GAMP5

(Plan directeur de validation, URS, FS, Analyse de risques, Tests en environnement de recettes et de production, gestions des Change Control, Gestion des CAPA, rapport de qualification),

-Rémédiation Data-Integrity selon le 21-CFR-Part11,

-Qualification d'équipements,

-Veille réglementaire BPF, GxP, ISO, Pharmacopées européennes, ICH, GAMP5,

-Mise en œuvre des méthodes qualité: PDCA, AMDEC, Diagramme d'Ishikawa, Root Cause Analysis,

-Vérification des résultats d'analyses chimique et microbiologique pour une libération de lot,



Vous cherchez une personne qualifiée, pro-active, dans une démarche perpétuelle d'amélioration continue et orientée satisfaction clients n'hésitez pas.



L'objectif sera d'apporter une plus-value de part mon ancienne activité dans le conseil pour vous faire gagner du temps sur les problématiques énoncées.



L'industrie pharmaceutique étant en constante évolution travailler ensemble nous permettra d'atteindre un niveau d'une exigence supérieure.