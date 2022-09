Youssoupha SARR

Je viens par ces mots me présenter aux personnes désireuses de collaborer ou de nouer un partenariat avec moi. Je suis Professeur de Costumer Relationship Management ou Gestion de la Relation Client et Instructeur en Exécutive Business English. Je suis diplômé de Cambridge Schools et City University of New York. J'ai un status de upper junior en Economie / Finance à Bernard Baruch dans son Zinklin School of Business. Je suis l'auteur traducteur de plusieurs ouvrages parmi lesquels COMPRENDRE L' INFORMATIQUE de Mawdo Malick CISSE.







Mes compétences :

Formateur Négociation Internationale

Télémarketing

Formateur commercial

Traducteur bilingue français anglais

Statistiques

Traduction

Marketing

Finance

Customer Relationship Management

Audit