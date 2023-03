Ysabelle MPIRA

Diplômé en Droit, ayant un Master professionnel en Pratique des Contentieux , j’ai démarré ma carrière dans le domaine du Marketing en tant que commercial avant de rejoindre le monde des affaires dans un cabinet qui propose des solutions de recrutement, conseil... dans lequel j'ai la charge des dossiers juridique .

Mon expérience et mon expertise me permettent de relever de nouveaux défis pour lesquels le sens des responsabilités,l'engagement et des qualités organisationnelles sont un atout.





Mes compétences :

Bureautique

Internet

Microsoft Word

Microsoft Excel

Permis B