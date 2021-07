Yvan DUPUY

Bienvenue sur mon profil...



Disponible, Je possède un parcours d'acheteur industriel dans des secteurs d'activités très divers (métallurgie, automobile...). Mes différentes expériences m'ont permis d'avoir une bonne connaissance de la fonction achat. Je souhaite proposer mes compétences sur la région stéphanoise de préférence sur un CDI. Anglais courant commercial et technique. bonne maîtrise de SAP . Je suis mobile dans un rayon de 40 km autour de Saint Etienne.



Personnalité:

-Curieux

-Sens des responsabilités

-Fiable

-Ouvert relationnellement



Je possède également des compétences dans la rédaction web et référencement (sous wordpress).



Je peux vous communiquer mon CV sur demande. dupuy.yvan@gmail.com. Pas de Prospection Commerciale sur cette adresse mail qui est personnelle et uniquement destinée aux recruteurs.



Mes compétences :

Sourcing

Achats

Négociation

Gestion des achats

Reporting

Achats capex

Sourcing international

As400

SAP

KPI