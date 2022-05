Olivier MACAIGNE

Je suis un passionné d'automatisme et d'efficience. J'ai trouvé à travers l'outil informatique les atouts permettant d'améliorer les performances de nos entreprises. L'outil informatique représente cette force d'être un outil transverse incontournable.



Nous vivons une véritable révolution qui s'opère dans le temps en repensant radicalement les process d'échange.



J'ai complété mes expériences précédentes par un Executive MBA, afin de mieux comprendre et plus rapidement les métiers clients/transverses auxquels je suis confronté.



J'ai également une passion pour la finance qui est un outil d'accélération de talent.



Mes compétences :

Management d'équipe

Vin

Finance

MBA

Gastronomie