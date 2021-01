Yvan LEMAIRE

Agir pour libérer les potentiels, libérer la performance et atteindre ses objectifs.

Qu’est-ce qui fait la différence entre deux entreprises évoluant dans un même domaine d’activité ?...

...c’est le facteur humain !



J’accompagne aujourd’hui les personnes et les équipes dans un travail qui libère la performance et provoque l’atteinte des objectifs professionnels.



Du commercial terrain à la direction de région, un parcours de près de 20 ans en entreprise, où j’ai dirigé et accompagné des équipes commerciales dans le passage de caps importants : réorganisations, nouvelles politiques commerciales, restructurations.



Formé en commerce, finance et sciences humaines, titulaire du D.U. Coaching de l'Université Paris II et de deux diplômes en relation d'aide, je travaille le coaching et mon propre développement personnel depuis plus de quinze ans.



Mes compétences :

Coaching

Formation

Accompagnement

Pédagogie

Management