Yveline GARIBALDI

Sa présentation



Psychothérapie Adultes-Ado-Enfants / Thérapie psycho-corporelle/ Hypnose/

psychanalyse/ Somatothérapie



Je vous reçois à mon cabinet du lundi au vendredi sur RDV : 06 21 45 97 28

A Puget Théniers : Cabinet médical : 2 rue du Père Edouard à Puget théniers



Ou à Domicile du lundi au vendredi sur RDV : 06 21 45 97 28 - 04 93 02 47 26



A l'aide de différents outils comme l'analyse, la psychanalyse, la thérapie psycho-corporelle, le rêve éveillé, la somatothérapie, l'hypnose médicale, l'hypnose Ericksonienne et la Gestalt-thérapie, mon rôle est de vous accompagner vers un mieux être au quotidien



-Formée par l'Ecole Européenne de Psychothérapie et de Socio- et Somato-Analytique : EEPSSA



-Membre de la Fédération Européenne

des Psychothérapeutes, Psychanalystes et Psycho-Somatothérapeutes



- Dugop : diplôme de gestion des organisations publiques

- Licence en droit

- Maîtrise en droit : mention droit public

- diplôme d' Etudes Supérieures Spécialisées Education et Politique de la ville

Grade de Master - Master's Degree, mention bien.

- Diplôme d'enseignement de Psychopathologie

- Certificat de Formation de Somatothérapeute intervenant en Institution-







Mes compétences :

PSYCHOLOGIE

ANALYSE

PSYCHOTHERAPEUTE

PSYCHOSOMAOTHERAPEUTE

PSYCHANALYSTE INTEGRATIF

HYPNOSE ET HYPNOSE ERICSONIENNE

ART THERAPEUTE