Yves CHATAIN

Expert dans l'analyse, la mise en place de méthodes productives en flux de traitement d'images, en mise en page, illustration et tous travaux combinant texte et image pour la communication. Les logiciels utilisés sont : Photoshop, Lightroom, Illustrator, Bridge, InDesign, Acrobat, Capture One... Et bien d'autres



Ma devise est : vous faire perdre un peu de temps pour en gagner beaucoup !



Mes compétences :

Demonstrateur

Formateur

Consultant

Auteur