Vincent GARNIER

Passionné par la photographie contemporaine, inspiré notamment par David Bailey, William Klein ou encore Raymond Depardon, il étudie la Photographie à l' ETPA Toulouse.

Des Studios de son père, Vincent ne pouvait se contenter.

Bien qu’il en assure aujourd’hui la co-direction avec son frère, il lui fallait sortir, voyager, découvrir et capturer le monde armé de ses Nikon et Leica (sa préférence!). Voiles, compétitions de golf, portraits d'auteur et autres Folles Journées© (Nantes-Tokyo-Bilbao…) furent d’exigeants terrains d’entrainement pour le reporter des Studios Garnier.

Evénements, timings serrés, conditions extrêmes, il déclenche dans toutes les conditions et saisit l’instant décisif !



«La photo, c’est une alchimie de passion, de perception et d’instinct. C’est un univers finalement très personnel, qui mêle technique et sensibilité»



Depuis 1978, le Studio Garnier (devenu STUDIOS GARNIER en 2013) a su rester à la pointe de l'innovation et de la créativité pour servir votre "IMAGE". Des professionnels spécialisés organisés autour de 3 activités :



IMAGES : photographie - image de synthèse (3D) - retouche - photomontage - animation 3D - régie - location de lieux - mise en ambiance - stylisme et décoration



Synthèse & 3D : modélisation et texture 3D



ÉVÉNEMENTS : reportage photographique - animation photo - photocall - fond ver bornes interactives (iBox - sBox - rBox - Cabine Studio Harcourt) - tirages sur place - pour capitaliser sur vos événements



Mes compétences :

Photographie

Communication

Animation événementielle par l' image