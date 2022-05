Vincent GARNIER

L'expérience de terrain et de bureau d'études me permet d'être polyvalent dans toutes les demandes, même les plus ambiguës.

D'un bon relationnel commercial, je m'efforce de satisfaire au mieux les clients.

Mon cursus et mon intérêt pour les NTIC m'ont permis de me spécialiser en domotique.



- Réalisation d'offres commerciales

- Demandes de prix fournisseurs

- Relance de devis

- Suivi des commandes clients

- Gestion des litiges clients / fournisseurs

- Réponse aux appels d'offres

- Réponse aux marchés publics



Mes compétences :

Relationnel

Connaissance des produits

Curieux

Négociation

Développement commercial

Communication

KNX

Domotique

Vente

Efficacité énergétique

Informatique

Fidelisation

Gestion du temps

Organisation