Julie GARNIER

Conseillère RH depuis 8 ans à la chambre de métiers et de l'artisanat de l'Eure, j'accompagne les artisans dans leurs problématiques de recrutement et de formation.



Mise en relation demandeur d'emploi/artisan

Recrutement dans le secteur du bâtiment, Alimentation, production et services



Consulter le site internet :

http://www.cad-hautenormandie.fr

http://www.artisanat27.com





Mes compétences :

Accompagnement

Artisanat

Bâtiment

Boucherie

Boulangerie

Coiffure

Conseil

Couverture

Electricité

Formation

GPEC

Maçonnerie

Menuiserie

Ouvrier

Pâtisserie

Production

Recrutement

Ressources humaines