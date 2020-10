Yves CONVERSANO

"Se faire battre est excusable, se faire surprendre est impardonnable" NAPOLEON



Aujourd'hui, la compétitivité met les entreprises en danger. Fort d'une expérience de 30 ans dans la sécurité privée, notre agence, composée de spécialistes de l'enquête vous propose des formations directement dans votre établissement. Nous intervenons également en prévention; en protection ou en riposte; en toute discrétion pour protéger la réputation de votre entreprise.

La connaissance des solutions pour la protection de l'entreprise est nécessaire à chaque dirigeant pour ne pas risquer de se faire déposséder de ses innovations.

Si les entreprises ou les inventeurs souhaitent rentabiliser leurs innovations et se prémunir contre la copie de leur savoir- faire et lutter contre les risques de concurrence-déloyale, de contrefaçon, ils ne peuvent se satisfaire uniquement des brevets.

Expert en sûreté entreprise avec un « regards croisés » sur les différents aspects de sa protection, notre agence peut vous apporter un éclairage et des solutions pour vous protéger contre les pratiques de prédateurs en matière de copie, de vols, d’intrusions illégales, quel qu'en soit le secteur, avec des experts en protection cybercriminalité, lutte contrefaçon, lutte contre la concurrence déloyale, contre l’espionnage.





Mes compétences :

Recherches de personnes disparues

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows Vista

Microsoft Windows

Veille internet

Enquêteur de droit privé

Consultant en sûreté entreprise

Formateur- Responsable pédagogique

Ingénierie de formation