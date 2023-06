Yves DEBAUGE

Spécialiste en rien...

je suis généraliste en:

- Ultra haut Vide,

- Ultra pureté des gaz,

- Ultra propreté et filtration Très Haute Efficacité,

- chimie et réactivité des surfaces,

- métallurgie des alliages, inox, métaux de transition, corrosion, soudage,

- chaudronnerie,

- thermique, thermodynamique,

- bio-décontamination,

- cycles de vente longs de solutions spéciales dédiées à façon aux marchés des industries nucléaire, pharmaceutique, chimique, matériaux High Tech (batteries, métaux spéciaux, aérospatiale, Recherche Fondamentale). Un temps CD / HSD, responsable de documentation complète TQC nucléaire et pharma,

Je suis responsable du triptyque Coûts, Délai, Qualité,

Je conseille le BE de manière à ce que la solution conçue réponde aux spécifications techniques du client...

Je conseille le client pour que la solution spéciale réponde au mieux à son budget tout en assurant les spécifications techniques.



Je développe le flux d'Affaires et gagne de nouveaux clients (Allemagne, Italie, Grèce, Espagne , Royaume-Uni).

J'infléchis le flux d'affaires vers les installations "Lifesciences" (pharma, Biotech...) de < 10% jusque 60% du CA lorsque le secteur nucléaire était en berne.

Je pilote les projets en Français, Anglais, Allemand,.. je travaille sur des Specs clients en italien , hollandais, portugais,



je réponds aux A.O. (documents administratifs et offres commerciales et techniques)

je calcule les coûts, j'établis les offres, je finalise la documentation finale TQC avec tous les documents techniques et autres.

Je contrôle TOUS les certificats reçus : matière (EN10204), estampillage, calibration, conformité (ATEX) et refuse les non conformes ainsi que la pièce correspondante.

Je vérifie les documents (plans d'ensemble et PID) envoyés aux clients pour approbation et lancement des achats ainsi que les cahiers de soudures, schéma électriques, manuels .. et demande correction de ceux-ci lorsque nécessaire.



Je suis en relation quotidienne avec les clients, les fournisseurs et sous-traitants

Je visite les sous-traitants et contrôle leurs prestations

Je négocie les prix d'Achats et délais d'approvisionnement avec les fournisseurs des pièces non standard nécessaires

Je rédige des documents techniques comme des manuels d'utilisation, des programmes de tests FAT et SAT, des notes de calcul, des Spécifications ou Design Guide.

Je participe au montage de l'installation sur site client (nucléaire) et j'effectue les tests d'acceptation tels que FAT et je forme des utilisateurs-trices notamment devant les inspecteurs de la NNSA.



Je propose de nouvelles idées pour moderniser les installations (capteurs, analyseurs, matériaux réactifs, numérisation, je propose de nouveaux fournisseurs, nouvelles technologies.



Je mène avec succès des dizaines de projets techniques (supply chain, fabrication, montage, tests, acceptance) en français, allemand et anglais.



Si vous ne cherchez pas un spécialiste mais un généraliste 4x4 qui passe partout, n'hésitez pas! Prime d'impatriation également à considérer.



Compétences et savoir-être négociables en fonction de l'enveloppe salariale proposée.