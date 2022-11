Yves DEMAY

Je suis formateur et chargé de projets de la Ligue Régionale de Nouvelle Aquitaine de Rugby,

Auparavant j'étais Conseiller Ligue Rugby, coordinateur de formation Ligue SUD PACA, garant de la conception, de la mise en œuvre et des évaluations des actions de formation dans le secteur du DEJEPS rugby, BPJEPS, Brevets fédéraux, Certificats Fédéraux, Formation Continue des différents acteurs du rugby..

De formation sportive, jai plus de douze années d'expériences commerciales BtoB.

En parallèle, je suis entraîneur de Rugby depuis 1991.



Mes compétences :

Sports

Rugby