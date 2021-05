Yves DIARD

J'occupe le poste de directeur de projet informatique.

Fort d'une expérience de 25 ans, dans le secteur des entreprises de services numérique, je suis en charge

de l'élaboration des offres de services, superviser les opérations avant-vente et piloter les opérations à engagements



Challenge, innovation et leadership, sont les leviers, qui animent mon quotidien.



Mes compétences :

Direction de projet

Avant-vente

Manager

Qualité ISO 9001

Strategie IT

Developpeur d'affaires

ITIL V3

ISO 27701,27018

EBIOS Risk Management

Méthodologies: PMI / Prince 2