Yves DULAC

Cardiopédiatre au CHU Toulouse

Responsable d'équipe médicale

Coordinateur centre de référence maladies rares: syndrome de Marfan et apparentés.

Cardiologie pédiatrique et fœtale, rythmologie pédiatrique,

Centres de compétence maladies rares: Cardiopathies congénitales complexes, HTAP

Expert ANSM

Conseil scientifique association de patients AFM, Marfan, autours des Williams



Cardiopédiatre MCC , Mécénat Chirurgie cardiaque, association petit coeur de beurre.

Course à pieds, marathon, Trail, US Colomiers athlétisme



Mes compétences :

Hypertension artérielle pulmonaire de l'enfant

Prévention cardiovasculaire chez l'enfant

Education thérapeutique et pathologies cardiaques

Syndrome de Marfan et apparentés

Rythmologie pédiatrique

Cardiologie pédiatrique et foetale