Yves FOUREY

J'ai occupé divers postes dans le secteur Logistique & Transport: chef d'établissement STEF, chef des ventes TFE, chef d'agence TAT Express. Mais aussi 3 ans pendant lesquels j'ai tenté de faire décoller une entreprise d'édition de cartes postales, expérience très enrichissante...intellectuellement.

J'ai intégré DHL International comme Terminal Manager début 2011 et je m'occupe des agences de BSN et MLH (agence et Gateway).



Mes compétences :

Cuisine

Direction de Centre de Profit

Express

Logistique

Photographie

Supply chain

Transport

Transport Aérien

Transport Express