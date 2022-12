Yves LE BLEIZ

J'ai la chance de conduire la maturation et la conquête des projets d'intégration de systèmes, principalement pour le secteur des transports et Aeroline à Sopra Steria..



Il s'agit d'intervenir :

- en amont des affaires pour participer à la qualification mutuelle,

- dans la définition des axes de solution (valeur / risques)

- dans la mobilisation et la direction des équipes de réponse aux appels d'offres, la tenue des soutenances, le suivi des maquettages et l'appui aux négociations, jusqu'à la contractualisation et le suivi..



C'est une mission extrèmement motivante et dynamique :

- Nous apportons à nos clients les moyens de réaliser de réelles avancées (et parfois meme d'améliorer la vie des gens !)

- Elle concentre le meilleur de la motivation et de l'intelligence des équipes.

- Chaque expérience est vécue intensément et constitue une occasion d'apprendre, de se remettre en question et d'améliorer notre collectif.



Mes compétences :

Conseil

Account management

Bid management