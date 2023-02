Yves MAERTENS

Bonjour à tous



- Natif de WATTRELOS (une sympathique petite ville du NORD, qui a su conserver son caractère un peu rural, encore de nos jours...) je suis marié, deux enfants majeurs...



- CO-DIRIGEANT, avec ERIC MOERMAN, DE MECA-TRANS, entreprise d'insertion, inscrite dans l' ECONOMIE SOLIDAIRE et le DEVELOPPEMENT DURABLE.



Nos domaines de compétences:

- Conseil en entretien et rénovation du logement, auprès des personnes et familles vivant des minima sociaux,

- Transport transfrontalier, en partenariat avec des entreprises de Belgique, pour des personnes actives aux revenus limités,

- Conseil en entretien et réparation de véhicules petite mécanique.

- Remise progressive à l'emploi durable: nous négocions directement avec nos entreprises partenaires.

- Création d'activités dites de ré-insertion en phase avec l'emploi privé.



(nous venons de démarrer une ressourcerie spécialisée en produits de bases du second oeuvre)



ACTUELLEMENT

- EN RECHERCHE DE MISSION DANS LE DOMAINE DE L'INGENIERIE PEDAGOGIQUE, LA FORMATION POUR ADULTES (coaching, remobilisation, gestion de projet), LE CONSEIL EN INSERTION ET (OU) RESSOUCES HUMAINES pour le compte de MECA-TRANS .

- PLUS GENERALEMENT OUVERT A TOUTE POSSIBILITE DE PARTENARIAT DANS LES DOMAINES QUE J'AI CITES



EN NOVEMBRE 2008, (et jusqu'au premier semestre 2011) j'ai été chargé de réaliser pour une entreprise Lilloise inscrite dans le développement durable, des actions d'accompagnement pour nos adultes salariés en contrat aidé; ces actions sont inscrites dans un programme que nous avons mis au point et nommé "Formation-Action-Recherche-Emploi"; ce programme est fortement inspiré des écrits de deux experts en andragogie: Philippe MEIRIEU ("Apprendre, oui mais comment?" ) et Jack MEZIROW ("Penser son expérience : développer l'autoformation")



Aujourd'hui, je recherche des personnes qui développent des actions similaires en ENTREPRISE (insertion/ré-insertion de salariés, - exemple: en contrat aidé -C.U.I - par des programmes d'action centrés sur la réactivation des compétences essentielles, l'entrainement aux test d'entreprise, le ré-entrainement des fonctions mnésiques, les techniques actives de développement de projet)



...pour échanger des expériences et construire une culture commune de développement partenari



AUTRES EXPERIENCES PROFESSIONNELLES:

- 1995 - 2004 :DIRECTEUR de AVENIR JEUNESSE - WATTRELOS -LEERS - MISSION LOCALE POUR L'INSERTION DES JEUNES;

-2000 - 2004 :DIRECTEUR de ENTREPRENDRE POUR REUSSIR - WATTRELOS-LEERS- PLAN LOCAL POUR L'INSERTION ET L'EMPLOI DES DEMANDEURS D'EMPLOI LONGUE DUREE.



1982 - 1995 : O.M.E.P. - WATTRELOS/LEERS (OFFICE MUNICIPAL DE L'EDUCATION PERMANENTE) - Conseiller (1982) puis responsable de département (1986-1995)



COMPETENCES DEVELOPPEES:

1 / GESTION :

- gestion financière de 2 associations ( budget annuel : 960 K Euros ) ; résultat : 40 K Euros/an

- gestion des ressources humaines ( 20 ETP salariés ) ; résultat : 1500 personnes suivies/an et

450 emplois/an.

2 / CONSULTANCE / RESPONSABLE DE PROJETS :

- conseiller en création d’entreprise de décembre 1994 à mars 2000 ; résultat : 300 projets accompagnés, 30 entreprises de 2 à 8 salariées créées ( commerce, artisanat, communication ).

- consultant, concepteur et développeur du projet d’observatoire transfrontalier de la jeunesse

Villes concernées : Wattrelos/Roubaix/Tourcoing/Mouscron de 1993 à 1997.

production : 5 études réalisées ; conseil aux décideurs ; deux colloques transfrontaliers de la jeunesse .

- consultant, concepteur et développeur du projet informatique PEGASE/projet intercommunal des missions locales de Roubaix, Tourcoing, Wattrelos, Hem, Croix, Wasquehal et Leers ( 01/1997 – 03/2003); résultat : 6 structures entièrement informatisées en réseau .

3 / ORGANISATION DE COLLOQUES, FORUMS et SEMINAIRES :

- réalisation de deux forums pour l’emploi (2001/2002) à Wattrelos-Leers ; résultat : 1600 visiteurs ; 800 mises en relations emplois ; 300 emplois négociés en un mois, par forum



Mes compétences :

- Gestion financière de 2 associations.

- gestion des ressources humaines (associations)

- Conseiller en création d’entreprise.

- Consultance (chef de projets intercommunaux)

- Organisation de forums, colloques, séminaires.

- Ingéniérie formation, conseil formation/emploi

- psychologue militaire ( marine nationale )

PSYCHOLOGIE

SOCIOLOGIE

STRATEGIE

FORMATION